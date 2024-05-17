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    15:15, 17 Май 2024 | GMT +6

    В СКО помогают жителям восстанавливать дома после паводка

    В СКО помогают жителям восстанавливать дома после паводка
    Фото: акимат Петропавловска

    С 24 апреля, после того как начала отходить вода, в областном центре были сформированы группы из числа сотрудников лицензионных организаций, проводящих техническое обследование, осуществляющих оценку поврежденного имущества, сотрудников полиции, акимата города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акиматом города в рамках ЧС были заключены договоры на проведение работ по техническому обследованию с шестью организациями. Оценку поврежденного имущества проводят семь организаций. Вместе с тем, для составления сметных расчетов привлечены шесть компаний.

    В СКО помогают жителям восстанавливать дома после паводка
    Фото: акимат Петропавловска

    В целях восстановления поврежденного имущества, ремонта домов и помощи в очистке территорий в Петропавловске размещены оперативные штабы с механизированными бригадами. В микрорайоне Подгора активно трудятся мехбригады из районов области. Они помогут восстановить свыше 10 домов. Аналогичные работы ведутся и в поселке Кожевенном. Например, дом площадью свыше 100 квадратных метров принадлежит Андрею Андрееву. Комиссия оценила ущерб, нанесенный его жилью, определена сумма возмещения. В доме ведутся ремонтные работы.

    В СКО помогают жителям восстанавливать дома после паводка
    Фото: акимат Петропавловска

    — Затопило 12 апреля, съехали отсюда, снимаем квартиру, вернулись в дом недели три назад. Начали производить демонтаж. Воды было у нас метра полтора. С проведенной оценкой согласен, спасибо государству за помощь, — сказал житель Кожевенного поселка Андрей Андреев.

    В СКО помогают жителям восстанавливать дома после паводка
    Фото: акимат Петропавловска

    Дом Елены Валыриной тоже восстановят после паводка. Дом жительницы поселка Кожевенный также уже оценили и определили сумму возмещения.

    — Все печально, но процесс прошел, настроение стало лучше, когда узнали, какую помощь нам окажет государство, — рассказала Елена Валырина.

    В микрорайоне Подгора работают механизированные бригады из города Петропавловска, Тайыншинского района, Уалихановского района, Айыртауского района и района им. Г. Мусрепова. За поселком Кожевенным закреплен Есильский район, Жамбылский район и район Шал акына. Мамлютский район, район М. Жумабаева. Тимирязевский район и Акжарский район закреплены за поселком Заречный.

    В СКО помогают жителям восстанавливать дома после паводка
    Фото: акимат Петропавловска

    По состоянию на 16 мая обследовано 1 236 домов, из них выдано техзаключений — 587, необходимо провести обследование 920 домов. Список домов, неподлежащих восстановлению, еженедельно обновляется по мере поступления данных на официальном сайте городского акимата в разделе «Разное».

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Ремонт Регионы Казахстана Компенсация Акимат Паводки в Казахстане
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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