В СКО полицейские закрашивают наркограффити за счет собственных средств

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете в Петропавловске обсуждали необходимость выделения средств на антинаркотическую профилактику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев рассказал, что ведомству не хватает средств на проведение профилактических работ. Изготовление и размещение роликов, баннеров, проведение массовых мероприятий требует финансирования.

По словам Ж.Басыбаева, нашумевший фильм «Соли и спайсы. Дорога в никуда» обошелся в 250 тысяч тенге. Деньги на него выделил общественный фонд «СтопНаркотик». Социальный ролик стоит 60 тысяч тенге. Оплатил его спонсор. Второй ролик антинаркотической направленности стоимостью 70 тысяч тенге пока ведомство приобрести не может – нет средств.

«Мы пытались разместить ролик в торговых домах на ситивизорах. Однако рекламные площадки являются частной собственностью и нам отказали. Нам пошли навстречу в автотранспортном союзе и организовали показ ролика во всех маршрутных автобусах бесплатно. Баннеры по Петропавловску разместили при поддержке управления внутренней политики», - рассказал Ж. Басыбаев.

Граффити на зданиях, рекламирующих сайты с синтетическими наркотиками, полицейские закрашивают за счет собственных средств. В этом году закрасили 450 надписей. На это понадобилось 258 баллонов краски стоимостью 800 тенге каждый. Помог полицейским местный художник Станислав Алерт, который безвозмездно превратил изуродованные надписями стены в яркие картины. Однако расходные материалы на 80 тысяч тенге полицейские тоже покупали сами.

«Ежегодное финансирование профилактической антинаркотической деятельности в Нур-Султане, Алматы достигает 20 млн тенге. Для нашей области мы сделали примерные расчеты – необходимо около 10 млн тенге», - отметил Ж.Басыбаев.

На изготовление баннеров на год понадобится 360 тысяч тенге, еще 560 тысяч тенге – на видеоролики, 240 тысяч тенге на баллоны с краской и так далее. Полицейские говорят, что возникла необходимость снять фильм о новом виде психотропов – так называемых снюсах. Пока их обращение законодательно не регулируется. Табак, заменяющий сигареты, поражает головной мозг. Курят его подростки даже в возрасте 13-14 лет. Полицейские считают, что крайне важно рассказывать о последствиях употребления снюсов. Самая затратная часть – размещение роликов на ситивизорах в торговых центрах – более 4 млн тенге. Ж. Басыбаев отметил, что если бы владельцы этой рекламной площадки пошли навстречу и разместили ролики бесплатно, то средств понадобилось бы почти в два раза меньше.

Руководитель отдела внутренней политики акимата Петропавловска Гульмира Жакенкызы заверила, что баннеры полицейские могут разместить на их конструкциях бесплатно.

Члены общественного совета уверены, что профилактика наркомании должна лежать не только на плечах полицейских. В работу обязаны включиться управления образования и здравоохранения. Предложение полицейских о выделении средств на общественном совете поддержали.