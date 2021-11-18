В СКО полицейские лишили разрешения на владение оружием 23 человека
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО полицейские лишили разрешения на владение оружием 23 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В настоящее время в СКО ведется ряд досудебных расследований по фактам незаконной охоты. Полицейские напоминают: кроме уголовной ответственности за отстрел животных, подозреваемым грозит аннулирование разрешений на хранение гражданского оружия и боеприпасов к нему. Действие разрешения прекращается на три года либо до погашения срока судимости. Такая мера предусмотрена законом за ряд нарушений уголовного и административного законодательства. В этот список входят 9 составов уголовных проступков, среди которых, помимо незаконной охоты, побои, употребление наркотических средств, вождение в нетрезвом виде лицом, лишенным права управления, и другие.
Также разрешение незамедлительно аннулируется для лиц, совершивших 4 состава административных правонарушений, например, семейный дебош.
– Существуют еще 27 административных правонарушений, при повторном совершении которых в течение года действие разрешения также прекращается. В них входят правонарушения, связанные с несовершеннолетними, вандализм, мелкое хулиганство, распитие спиртного в общественных местах, нарушения тишины и другие. Важно понимать: разрешение на оружие подразумевает высокую ответственность и требует от владельцев строгого соблюдения законодательства, — сообщает начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.
С начала года в СКО 23 человека лишились права на хранение оружия, из них 4 семейных дебошира. Чаще всего основанием для аннулирования становились повторные правонарушения. Один из жителей района им. Г.Мусрепова, имея на руках зарегистрированное ружье, держал дома и одно незарегистрированное — лишиться пришлось обоих.
Полный список нарушений закона, за которыми следует прекращение действия разрешения, приведен в статье 19 Закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия». Всего за 10 месяцев полицейские СКО проверили свыше 7 тысяч владельцев оружия. Выявлено 848 нарушений правил хранения и перерегистрации оружия.
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