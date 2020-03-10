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В СКО подешевели рис, сахар и мука
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области уровень инфляции за первые два месяца года составил 1,1%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента статистики, почти на 10% подешевел рис, снизилась цена на сахар и муку.
В то же время отмечается рост цен на молочные продукты, макароны, рыбу, кондитерские изделия, мясо, масла и жиры, яйца, фрукты в пределах от 1,1% до 7,6%. Из всех указанных продуктов дороже всего стали яйца – на 7,6%. Цена на овощи возросла на 9%.
Менее чем на 1% выросла цена на фармацевтическую продукцию, отдельные виды одежды и обуви, бытовую химию, книги и канцелярию. Цены на бензин возросли на 2,5%, дизельное топливо – на 1,2%, твердое топливо – на 1,1%.
Самые значительный прирост цена отмечается на ритуальные услуги – на 12%. Недавно мы сообщали о том, что общественники провели мониторинг в этой сфере и выяснили, что цены в ней никоим образом не контролируется.
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