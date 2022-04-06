В СКО подъем уровня воды до 40 см зарегистрировали за сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На реке Есиль и притоках в Северо-Казахстанской области продолжается ослабление ледовых явлений, поднимается уровень воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», за сутки у села Рузаевки вода поднялась на 11 см, у Гусаковки – на 10 см, у Соколовки – на 40 см. Подъем уровня воды происходит за счет талого стока. Подъем уровня воды наблюдается на трансграничном посту на реке Есиль в селе Долматово. Всего за сутки на 1 см. Уровень воды здесь составляет 476 см. В целом по области вода поднялась от 1 до 40 см.

На реке Шагалалы отмечается снижение на 4 см за сутки, на озере Большой Тарангул – на 2 см.

Гидропост на реке Есиль в Петропавловске зарегистрировал повышение уровня воды на 2 см по нижнему бьефу.

На Сергеевском водохранилище тоже продолжается подъём уровня воды. За сутки - плюс 1 см. Теперь уровень воды составляет 652 см, объём - 531 млн кубометров. Водохранилище заполнено на 77%. Сброс воды осуществляется со скоростью 13,4 кубических метров в секунду.

Ранее в североказахстанском «Казгидромете» отмечали интенсивное таяние снега и оттаивание почвы. Пик прохождения паводка на малых реках ожидается во второй декаде апреля, на реке Есиль – в третьей декаде.

Фото:orenburzhie.ru