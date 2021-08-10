В СКО почти половина выявленных за сутки случаев коронавируса приходится на Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области лаборатории провели за сутки 397 ПЦР-исследований на коронавирус. Из них 156 – с положительным результатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, больше всего инфицированных выявили в Петропавловске – 72 человека. Среди районов в антилидерах оказались Айыртауский, Тайыншинский и Кызылжарский – 20, 15 и 14 новых случаев за сутки, соответственно. По шесть инфицированных выявили в Уалихановском, Акжарском и районе им Г. Мусрепова, по пять – в Мамлютском, Есильском и районе Шал акына, по одному – в Аккайынском и районе М.Жумабаева.

По-прежнему преобладает число симптомных форм заболевания – у 133 из 156 инфицированных.

Завозных случаев коронавируса за минувшие сутки не зарегистрировали.

На утро 10 августа, первый компонент вакцины получили 206 767 человек, полный курс вакцинации прошли 168 530 жителей региона.



