В СКО первые девять осуждённых освобождены по амнистии

23 июня Президент РК подписал закон об амнистии. В рамках этого закона начался процесс досрочного освобождения отдельных категорий осуждённых, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны.

Первыми, кто попал под амнистию, стали девять человек, освобождённых из учреждения № 51 департамента уголовно-исполнительной системы по СКО.

По информации пресс-службы ДУИС СКО, в исправительных учреждениях области отбывают наказание более 1700 человек. Около 250 из них в ближайшее время смогут воссоединиться с близкими в соответствии с новым законом.

Большинство освобождённых по этой амнистии — мужчины, осуждённые по статье «кража». Самому старшему из них — 49 лет. У одного из осуждённых, проходящего под инициалом А., срок был сокращён на восемь месяцев.

Согласно закону, освобождённые получат помощь в адаптации — предусмотрены меры поддержки через службы пробации и центры занятости.