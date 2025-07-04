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    10:58, 04 Июль 2025 | GMT +5

    В СКО первые девять осуждённых освобождены по амнистии

    В Северо-Казахстанской области девять человек были досрочно освобождены из исправительного учреждения по амнистии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В СКО первые девять осуждённых освобождены по амнистии
    Фото: ДУИС СКО

    23 июня Президент РК  подписал закон об амнистии. В рамках этого закона начался процесс досрочного освобождения отдельных категорий осуждённых, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны.

    Первыми, кто попал под амнистию, стали девять человек, освобождённых из учреждения № 51 департамента уголовно-исполнительной системы по СКО.

    По информации пресс-службы ДУИС СКО, в исправительных учреждениях области отбывают наказание более 1700 человек. Около 250 из них в ближайшее время смогут воссоединиться с близкими в соответствии с новым законом.

    Большинство освобождённых по этой амнистии — мужчины, осуждённые по статье «кража». Самому старшему из них — 49 лет. У одного из осуждённых, проходящего под инициалом А., срок был сокращён на восемь месяцев.

    Согласно закону, освобождённые получат помощь в адаптации — предусмотрены меры поддержки через службы пробации и центры занятости.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Закон и право Регионы Казахстана Регионы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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