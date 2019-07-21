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В СКО отравились ягодами 4 детей, один ребенок умер
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области четверо детей отравились волчьими ягодами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла в многодетной семье в Уалихановском районе 16 июля. На следующий день троих детей доставили санавиацией в детскую областную больницу в Петропавловск.
Пятилетний ребенок из этой семьи погиб. Малыш уснул и не проснулся. Как выяснилось, мама детей не заподозрила сразу беды. У нее были похожие симптомы – тошнота и рвота. Женщина подумала, что вместе с детьми они что-то съели, расценила как пищевое отравление.
«Доставлены были трое детей – в возрасте 11-ти, 8-ми лет и 8 месяцев. Дети рассказали, что накануне они употребляли ягоды неизвестного происхождения. При поступлении жаловались на тошноту, рвоту, диарею. Состояние детей оценивалось как тяжелое. Лечение было направлено на дезинтоксикационную терапию. На следующий день им стало легче, детей перевели в отделение нефрологии. Сейчас они чувствуют себя хорошо, их выписали из больницы», - проинформировала врач анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Екатерина Живнодей.
Волчья ягода известна как одно из самых ядовитых растений. В ботанических справочниках указано, что наиболее ядовиты ягоды. Опасной для жизни дозой считаются 5 ягод.
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