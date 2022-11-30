В СКО осужденные смогут копить на жилье

30 Ноября 2022, 19:47

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО осужденные смогут получить высшее образование и копить на жилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

«В рамках заключения меморандума с «Отбасы банком» трудозанятые осужденные получат возможность переводить заработанные денежные средства с лицевого счета на депозит. Эта работа проводится для обеспечения осужденных местом жительства после освобождения, что положительно повлияет на дальнейшую адаптацию и предотвращение повторных преступлений с их стороны», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ