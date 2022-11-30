НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В СКО осужденные смогут копить на жилье

30 Ноября 2022, 19:47
В СКО осужденные смогут копить на жилье

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО осужденные смогут получить высшее образование и копить на жилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

«В рамках заключения меморандума с «Отбасы банком» трудозанятые осужденные получат возможность переводить заработанные денежные средства с лицевого счета на депозит. Эта работа проводится для обеспечения осужденных местом жительства после освобождения, что положительно повлияет на дальнейшую адаптацию и предотвращение повторных преступлений с их стороны», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Теги:
Новости по теме
Температуру воздуха в новой школе проверила антикоррупционная служба СКО
Жители ветхих домов в Алматы получат новые квартиры - акимат выделит 30 млрд тенге
Предоставлять отсрочки по кредитам для призванных в армию просят депутаты
Читайте также
Жители ветхих домов в Алматы получат новые квартиры - акимат выделит 30 млрд тенге
Как создать качественную казахстанскую полицию, сообщил министр внутренних дел
Криминогенная ситуация в Казахстане улучшилась - глава МВД
Более 180 автомобилей приобретет столичная полиция
Больше времени для работы с населением появилось у столичных участковых
Схрон похищенного оружия нашли в Алматинской области
Свыше 1,2 млн тенге отдала мошеннику жительница ВКО
Количество найденных после угона автомобилей уменьшается в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
2 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
4 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
5 В круглосуточном режиме работают коммунальные службы в Таразе

Лента новостей