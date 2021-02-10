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    17:27, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    В СКО около 40% инфицированных коронавирусом не имели симптомов

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общее число инфицированных превысило 11,5 тысячи. Прирост за последние сутки – 68 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного санитарного врача области Асета Жуматаева, из общего числа зарегистрированных случаев коронавируса более 38% относятся к бессимптомному носительству.

    В 61% случаев коронавирус выявили у североказахстанцев, обратившихся за медицинской помощью, 23% - среди контактных и 16% - при профилактическом обследовании.

    За последние сутки коронавирус обнаружили у 68 жителей области. В том числе 23 – в Петропавловске. Случаи бессимптомного носительства и с симптомами заболевания разделились почти поровну – 51% и 49%, соответственно.

    Продолжают в регионе выявлять завозные случаи коронавируса. За последние сутки их было восемь. Всего общее число завозных случаев составляет 391.

    «402 иностранным гражданам въезд был запрещен, так как отсутствовала справка о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан», - добавил А. Жуматаев.

    Всего в области работают четыре лаборатории, где проводят ПЦР-исследование на коронавирус. С марта прошлого года таких исследований провели около 258 тысяч. С января этого года – 48,2 тысячи.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество Статистика Минздрав РК
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