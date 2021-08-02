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    13:44, 02 Август 2021 | GMT +6

    В СКО очередной рекорд по числу инфицированных за сутки

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область обновила антирекорд по ежесуточному числу инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе выявили 157 случаев КВИ. Коронавирус обнаружили во всех районах области и городе Петропавловске. Последний лидирует по числу выявленных – 78 человек. Среди районов наибольшее число инфицированных в Шал акына, Айыртауском и Тайыншинском и Кызылжарском – по 14-12 человек.

    Преобладает число симптомных форм заболевания COVID-19: 140 случаев против 17 бессимптомных.

    У 149-ти человек ПЦР-исследование провели по эпидемиологическим показаниям, у семи – с целью эпиднадзора. Одни случай – завозной.

    Всего за сутки четыре лаборатории области провели 861 ПЦР-исследование на коронавирус.

    Выздоровели за сутки 136 человек.

    Между тем, пик заражений ожидается не раньше середины-конца августа.

    Всего на 2 августа по области выявили 18 046 инфицированных коронавирусом. Из них 453 случая относятся к завозным.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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