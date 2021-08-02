В СКО очередной рекорд по числу инфицированных за сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область обновила антирекорд по ежесуточному числу инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе выявили 157 случаев КВИ. Коронавирус обнаружили во всех районах области и городе Петропавловске. Последний лидирует по числу выявленных – 78 человек. Среди районов наибольшее число инфицированных в Шал акына, Айыртауском и Тайыншинском и Кызылжарском – по 14-12 человек.

Преобладает число симптомных форм заболевания COVID-19: 140 случаев против 17 бессимптомных.

У 149-ти человек ПЦР-исследование провели по эпидемиологическим показаниям, у семи – с целью эпиднадзора. Одни случай – завозной.

Всего за сутки четыре лаборатории области провели 861 ПЦР-исследование на коронавирус.

Выздоровели за сутки 136 человек.

Между тем, пик заражений ожидается не раньше середины-конца августа.

Всего на 2 августа по области выявили 18 046 инфицированных коронавирусом. Из них 453 случая относятся к завозным.