В СКО объявили победителей областного этапа конкурса «Еңбек жолы-2023». Победители определили в трёх номинациях. Звание «Лучший наставник работающей молодёжи» получила Елена Тимощук из района имени Г.Мусрепова. Она трудится заведующей детской библиотекой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.

«Около 40 лет своей жизни я посвятила библиотечному делу. Я всегда в центре всех событий. Являлась молодым специалистом на слёте «100 лучших библиотекарей РК», принимала участие в международном форуме «Библиотекари стран СНГ». В мае этого года я вошла в книги «Видные библиотекари Казахстана» и «100 успешных сельских женщин Казахстана». Благодарна, что мой труд отметили и сегодня. Это очень приятно и мотивирует трудится дальше», - отмечает Елена Тимощук.

Фото: пресс-служба акимата СКО.

А в номинации «Лучший молодой работник производства» первое место занял Алибек Уатаев. Он трудится мастером участка на Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения.

«Пришёл сюда сразу после окончания университета в 2019 году. Утро начинается с того, что я распределяю работу по участкам. В течение дня я слежу за процессом работы. Заготовка, мехобработка и сборка изделия — всё на одном участке. Изделия в основном гражданского направления. Это подъёмные установки, машины для ремонта нефтяных скважин. Работу свою люблю», - рассказывает Алибек Уатаев.

Фото: пресс-служба акимата СКО.

А номинации «Лучшая трудовая династия» первое место заняла семья Самковских. Супруги и их двое детей трудятся на заводе им. С.М. Кирова. Глава семьи Виктор Самковский работает мастером участка пластмасс сборочного цеха АО «Завод им. С.М. Кирова». Его супруга Самковская Валентина Григорьевна занимает должность инженера-диспетчера. Стаж ее трудовой деятельности 36 лет. Старший сын супругов Самковский Александр трудится на этом заводе 27 лет. Он прессовщик изделий из пластмасс. 9 лет на заводе работает дочь супругов Самковская Нина в должности обработчика изделий из пластмасс. Общий стаж работы 118 лет.

Фото: пресс-служба акимата СКО.

Всего участие в конкурсе приняли представители 39 предприятий и организаций области. Победители областного этапа примут участие в республиканском конкурсе, который пройдет 22 сентября в Астане.