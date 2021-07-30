В СКО на отдельных предприятиях вакцинировали 90% сотрудников

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины получили 194 164 человека. Это 62% от числа подлежащих вакцинированию и 35% от общей численности населения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полный курс вакцинации прошли 138 705 североказахстанцев.

Активно вакцинацию проводят на крупных предприятиях региона. В частности, в ТОО «Кызылжар су» оба компонента вакцины получили 652 сотрудника, или 91% от штатной численности. По информации пресс-службы организации, большинство выбрали вакцину российского производства «Спутник V».

Администратор спортзала предприятия Евгений Новожилов прошел полный курс вакцинации еще весной. По его словам, чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдалось.

«Думал, прежде всего, о своей семье, окружающих. Призываю всех прививаться, не бояться, не слушать никого и не смотреть ролики в интернете, где отговаривают от получения вакцины», - сказал Е. Новожилов.

В группе компаний АО «Севказэнерго» 2 236 сотрудников. По информации пресс-службы организации, первый компонент вакцины получили 1 572 человека, полный курс прошли 1 066 работников. Вакцинируют сотрудников на предприятии. Как только в коллективе набирается от 30 до 100 желающих привиться, приезжает мобильный прививочный пункт поликлиники. Перед вакцинацией обязательно измеряют

давление и пульс. После - работник 30 минут находится под наблюдением врачей.

«У нас важное жизнеобеспечивающее предприятие, которое держится на сотрудниках, поэтому мы всегда заботимся об их здоровье. Решение о вакцинации принимали коллективно. Наши сотрудники понимают важность создания коллективного иммунитета и, что бороться с пандемией можно только сообща. Я тоже получила вакцину и теперь уверена, что не стану причиной заражения своих родных и близких», - сказал начальник управления безопасности и охраны труда АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Оксана Полын.

По информации облакимата, в Петропавловске в АО «Султан кондитер», КТ «Зенченко и К», ТОО «Молпродукт», ИП Шаров вакцину получили все подлежащие вакцинации сотрудники.



