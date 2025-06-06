В СКО на месте бывшего временного концлагеря установили памятный камень

Один из них располагался в 1929–1934 годах в 3 километрах к востоку от села Жаркын Тимирязевского района.

Этот концентрационный лагерь, получивший в народе название «Бай қала» («город богачей»), предназначался для ссыльных, признанных «врагами народа» — баев, биев, волостных управителей и их семей. Всего здесь находилось около 250 человек.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

— Впервые я услышал об этом месте в 1972 году от начальника милиции Тимирязевского района Газеза Суранганова. Позднее, в 1990-х годах, эту историю мне рассказал аксакал, уроженец села Жаркын, Жагыпар Бакебаев. Лагерь был создан в кратчайшие сроки. Сюда свозили баев со всеми родственниками и даже маленькими детьми. Именно по этой причине лагерь в народе стали называть «Бай қала». Было построено три барака, дом для охраны и мастерская. Вся территория была обнесена колючей проволокой, — рассказал научный сотрудник областного краеведческого музея Дастен Баймуканов.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

Многие заключённые погибли от голода, болезней и были захоронены во рве рядом с лагерем.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

— Ранее эта территория относилась к Тонкерисскому району Акмолинской губернии. Репрессиям подвергались не только сами баи, но и их жёны, дети, родители, родственники. Поскольку государственное финансирование отсутствовало, условия в лагере были крайне тяжёлыми, и из-за этого жертв было много. Здесь есть братская могила. Известен случай, когда родственники из соседней Тюменской области помогли сбежать узникам. В областном архиве хранится протокол коменданта лагеря, в котором он пишет: «Я только что назначен, люди умирают, нет денег даже на кусок хлеба, не знаю, что делать». Ему ответили: «Если не справитесь — будет партийное наказание». Мы собрали архивные документы, воспоминания выживших и издали книгу, которую сегодня раздали собравшимся. Такой памятник впервые установлен в Казахстане, — рассказала кандидат исторических наук, профессор Гульнар Муканова.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

По словам историка, только в Северо-Казахстанской области было 4 таких лагеря.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

— Лагеря были в Булаеве, бывшем Полудинском районе и в Аккайынском районе. В Казахстане официально насчитывалось 11 лагерей ГУЛАГа, но подобных лагерей без каких либо условий для выживания, было гораздо больше. Это — признание исторической правды и почтение памяти жертв. Мы обязаны не забывать о трагедии нашего народа, — подчеркнула Гульнар Муканова.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

Памятный камень весом 9 тонн специально привезли с берега реки Есиль и установили на месте лагеря «Бай қала». На мероприятие прибыли и потомки репрессированных. Среди них — супруги Серик и Гульнара Байкуанышевы.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

— Моего деда Байкуаныш Торежанулы в 1930 году репрессировали, конфисковали имущество и отправили на принудительные работы. Он трудился на железной дороге Кызылжар–Курган и там же погиб. Бабушку Жамилу и детей, в том числе моего отца Загипара, которому тогда было 9 лет, отправили в этот лагерь. Позже они бежали в Тюменскую область с помощью родственников и выжили. Отец вернулся на родину только в 1958 году, воевал, после — работал лесником и председателем колхоза, отсидел в тюрьме по ложному обвинению. Родственники моей супруги тоже были узниками этого лагеря, — рассказал житель Астаны Серик Байкуанышев.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

В завершение мероприятия по погибшим была прочитана молитва.