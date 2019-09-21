В СКО на дорогах взвешивают большегрузы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инспекция транспортного контроля совместно с общественниками проверяет транспорт на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, проверки на предмет соблюдения требований транспортного законодательства, в том числе правил перевозок тяжеловесных грузов, проводятся с использованием передвижных постов.





В одной из последних проверок участвовал заместитель директора областной палаты предпринимателей.

«Во время посещения поста было осуществлено взвешивание следовавших по маршруту грузовых автомобилей для определения фактических весовых параметров - общей массы и нагрузок на оси. Такой контроль проводится инспекцией для обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения безопасности движения», - проинформировал заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по области Андрей Марков.

По его словам, с начала года по фактам нарушений на автомобильном транспорте инспекция возбудила 535 административных дел с наложением штрафов на сумму более 32 млн тенге. Из них 126 - за нарушение правил перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

За 8 месяцев инспекция выдала 946 спецразрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных машин с суммой сбора более 69 млн тенге. За фактический проезд без спецразрешений собрали 10 млн тенге.

Ранее аким области Кумар Аксакалов поручал усилить контроль за движением большегрузов по дорогам региона, призывал сельхозтоваропроизводителей не закупать такую технику и даже предложил запретить «тонары». По мнению местной власти, большегрузные машины разрушают отремонтированное дорожное полотно.