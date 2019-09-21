+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 18 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В СКО на дорогах взвешивают большегрузы

21 Сентября 2019 13:00
Поделиться:
В СКО на дорогах взвешивают большегрузы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инспекция транспортного контроля совместно с общественниками проверяет транспорт на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Качеством пассажирских перевозок недовольны жители Петропавловска
Будем рассматривать каждый случай – Роман Скляр о неисправности самолетов Самолёт FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы Запуск проката электросамокатов в Алматы отложен

По информации ведомства, проверки на предмет соблюдения требований транспортного законодательства, в том числе правил перевозок тяжеловесных грузов, проводятся с использованием передвижных постов.


В одной из последних проверок участвовал заместитель директора областной палаты предпринимателей.

«Во время посещения поста было осуществлено взвешивание следовавших по маршруту грузовых автомобилей для определения фактических весовых параметров - общей массы и нагрузок на оси. Такой контроль проводится инспекцией для обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения безопасности движения», - проинформировал заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по области Андрей Марков.

По его словам, с начала года по фактам нарушений на автомобильном транспорте инспекция возбудила 535 административных дел с наложением штрафов на сумму более 32 млн тенге. Из них 126 - за нарушение правил перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

За 8 месяцев инспекция выдала 946 спецразрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных машин с суммой сбора более 69 млн тенге. За фактический проезд без спецразрешений собрали 10 млн тенге.

Ранее аким области Кумар Аксакалов поручал усилить контроль за движением большегрузов по дорогам региона, призывал сельхозтоваропроизводителей не закупать такую технику и даже предложил запретить «тонары». По мнению местной власти, большегрузные машины разрушают отремонтированное дорожное полотно.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив