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В СКО на 45% выросла заболеваемость ОРВИ

12 Февраля 2022 13:28
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В СКО на 45% выросла заболеваемость ОРВИ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусу осложняется сезонным ростом острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что с начала эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировали 24 551 случай ОРВИ. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4 473,95. Наблюдается рост заболеваемости, по сравнению с прошлым эпидсезоном, на 45%.

Выявили в этом году 35 случаев гриппа типа А. в прошлом эпидсезоне вирус не регистрировали.

Из-за циркуляции штамма «омикрон» ситуация с распространением коронавируса в регионе резко ухудшилась. Рост числа инфицированных продолжается.

«За последние две недели отмечается рост заболеваемости в 1,5 раза - с 2 815 до 4 411 случаев. Отмечается во всех районах области и Петропавловске. При этом в Есильском районе заболеваемость выросла в 4,1 раза - с 45 до 184 случаев, в Тимирязевском - в 2,8 раза, в районе М. Жумабаева - в 2,3 раза», - прокомментировал А.Кушбасов.



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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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