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В СКО может появиться погранзастава имени батыра Баяна

5 Марта 2020 12:39
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В СКО может появиться погранзастава имени батыра Баяна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничная застава «Қарақоға», расположенная в районе М. Жумабаева СКО, может быть переименована в пограничную заставу «Батыр Баян». Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутата Мажилиса Бахытбека Смагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ваш запрос о переименовании пограничной заставы «Қарақоға», расположенной в районе М. Жумабаева СКО, в пограничную заставу имени батыра Баяна был обсужден с соответствующими госорганами. Сообщаем, что Комитет национальной безопасности РК, уполномоченный государственный орган по ономастике и акимат Северо-Казахстанской области поддержали ваше предложение», - отметил Премьер-Министр.

Глава Правительства добавил, что для реализации этого предложения в ближайшее время будут подготовлены соответствующие документы, которые будут переданы на рассмотрение Администрации Президента РК, а также республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.

«При получении положительного заключения - будет принято соответствующее решение Правительства РК. Также отмечаем, что для увековечения имени исторической личности батыра Баяна по республике был реализован ряд мероприятий. К примеру, в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях, а также городах Нур-Султан и Алматы имеются улицы, носящие имя батыра Баяна», - добавил Аскар Мамин.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Пограничники,
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Автор:

Серик Сабеков

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