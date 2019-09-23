В СКО многодетная мать рассказала, на что потратит полученный грант

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мать шестерых детей Дания Кенджаева предлагает предоставить многодетным семьям отдельную соцподдержку, передает «Казинформ».

Она отметила, что семья стала получать адресную социальную помощь по новому формату с апреля. Размеры выплат увеличились в несколько раз. По ее словам, дети обеспечены бесплатным питанием в школе, им выдаются учебные принадлежности.

«Всего в городе Петропавловске получают адресную помощь более 3,5 тысяч детей, из них 80% - это дети из многодетных семей. Предлагаю для них предоставить отдельную гарантированную государством социальную поддержку вне зависимости от общего дохода. Я вижу в этом несколько плюсов. Во-первых, я думаю, это будет реальная помощь для многодетных семей. Во-вторых, не нужно будет постоянно доказывать или предоставлять информацию о доходах, так как поддержка будет предоставляться независимо от дохода», - считает Д.Кенджаева.

По ее мнению, благодаря такой поддержке семья выйдет из категории малообеспеченных граждан и не попадет в тяжелую жизненную ситуацию.

«Многодетным малообеспеченным семьям выдаются микрокредиты и гранты для открытия собственного дела. Это хорошее подспорье. Я сама воспользовалась этой возможностью. Мне выдали грант в размере 505 тысяч тенге. На эти деньги я планирую открыть фотостудию. Сейчас мы покупаем необходимое оборудование. Выражаю благодарность нашему Президенту за помощь. Мы и наши дети чувствуют поддержку», - сказал Д.Кенджаева.