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вчера 15:48
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вчера 13:49
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В СКО многодетная мать рассказала, на что потратит полученный грант
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мать шестерых детей Дания Кенджаева предлагает предоставить многодетным семьям отдельную соцподдержку, передает «Казинформ».
Она отметила, что семья стала получать адресную социальную помощь по новому формату с апреля. Размеры выплат увеличились в несколько раз. По ее словам, дети обеспечены бесплатным питанием в школе, им выдаются учебные принадлежности.
«Всего в городе Петропавловске получают адресную помощь более 3,5 тысяч детей, из них 80% - это дети из многодетных семей. Предлагаю для них предоставить отдельную гарантированную государством социальную поддержку вне зависимости от общего дохода. Я вижу в этом несколько плюсов. Во-первых, я думаю, это будет реальная помощь для многодетных семей. Во-вторых, не нужно будет постоянно доказывать или предоставлять информацию о доходах, так как поддержка будет предоставляться независимо от дохода», - считает Д.Кенджаева.
По ее мнению, благодаря такой поддержке семья выйдет из категории малообеспеченных граждан и не попадет в тяжелую жизненную ситуацию.
«Многодетным малообеспеченным семьям выдаются микрокредиты и гранты для открытия собственного дела. Это хорошее подспорье. Я сама воспользовалась этой возможностью. Мне выдали грант в размере 505 тысяч тенге. На эти деньги я планирую открыть фотостудию. Сейчас мы покупаем необходимое оборудование. Выражаю благодарность нашему Президенту за помощь. Мы и наши дети чувствуют поддержку», - сказал Д.Кенджаева.
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