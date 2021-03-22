В СКО количество зимних осадков местами выше нормы в три раза

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области количество зимних осадков с 20 ноября по 20 марта составляет от 50 до 169 мм. Отклонение от нормы – 67-313%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в прошлом году сумма осадков за зимний период составляла от 38 до 228 мм, при норме 58 – 111 мм.

Средняя высота снега по области составляет 39 см. Наибольшая высота в окрестностях села Налобино Кызылжарского района - 60 см, минимальная - села Талшик Акжарского района – всего 15 см.

Наибольшее количество выпавших осадков зафиксировано в районе им. Г. Мусрепова - 169 мм, что на 59 мм меньше, чем в 2020-м году. В прошлом году больше всего осадков – 228 мм – зафиксировали на гидропосту «Возвышенка» района им. Г. Мусрепова.

Наименьшая сумма осадков в районе М. Жумабаева – 50 мм, что на 12 мм больше, чем в прошлом году. Минимальная сумма осадков 2020-го года – 38 мм – была на гидропосту «Ясновка» Есильского района.

«В прошлом году снегосъёмка в этих пунктах наблюдения 20 марта уже не проводилась, так как снегом было покрыто менее половины установленного маршрута снегосъёмки. В целом, в прошлом году снегосъемку не проводили в девяти пунктах наблюдения. В этом году проводили во всех. Весной, при установлении положительных температур, начинается процесс насыщения снега водой в результате его таяния. Эта зима выдалась холоднее прошлой. Поэтому в этом году слой снега насыщенного водой отмечался только на метеостанции «Талшик», в прошлом году - в 8-ми пунктах наблюдения», - отметили в филиале.

Результаты снегосъёмок ложатся в основу агрометеорологических и паводковых прогнозов.



