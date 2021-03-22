РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:55, 22 Март 2021 | GMT +6

    В СКО количество зимних осадков местами выше нормы в три раза

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области количество зимних осадков с 20 ноября по 20 марта составляет от 50 до 169 мм. Отклонение от нормы – 67-313%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в прошлом году сумма осадков за зимний период составляла от 38 до 228 мм, при норме 58 – 111 мм.

    Средняя высота снега по области составляет 39 см. Наибольшая высота в окрестностях села Налобино Кызылжарского района - 60 см, минимальная - села Талшик Акжарского района – всего 15 см.

    Наибольшее количество выпавших осадков зафиксировано в районе им. Г. Мусрепова - 169 мм, что на 59 мм меньше, чем в 2020-м году. В прошлом году больше всего осадков – 228 мм – зафиксировали на гидропосту «Возвышенка» района им. Г. Мусрепова.

    Наименьшая сумма осадков в районе М. Жумабаева – 50 мм, что на 12 мм больше, чем в прошлом году. Минимальная сумма осадков 2020-го года – 38 мм – была на гидропосту «Ясновка» Есильского района.

    «В прошлом году снегосъёмка в этих пунктах наблюдения 20 марта уже не проводилась, так как снегом было покрыто менее половины установленного маршрута снегосъёмки. В целом, в прошлом году снегосъемку не проводили в девяти пунктах наблюдения. В этом году проводили во всех. Весной, при установлении положительных температур, начинается процесс насыщения снега водой в результате его таяния. Эта зима выдалась холоднее прошлой. Поэтому в этом году слой снега насыщенного водой отмечался только на метеостанции «Талшик», в прошлом году - в 8-ми пунктах наблюдения», - отметили в филиале.

    Результаты снегосъёмок ложатся в основу агрометеорологических и паводковых прогнозов.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!