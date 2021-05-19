В СКО каждый пятый выявленный за сутки случай коронавируса - завозной
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать завозные случаи коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеграм-канал МВК по нераспространению коронавируса.
По данным ведомства, наибольшая доля завозных случаев в регион приходится на Российскую Федерацию.
«С 6-го октября 2020-го года по 16-е мая 2021-го года через пункты пограничного контроля КНБ на автомобильных дорогах, граничащих с РФ, прибыли 128 166 человек. Из них пеших пассажиров со справками – 51 017 человек, 4 098 граждан РК прибыли на территорию области без справок и были помещены в карантинные стационары для лабораторного обследования. За этот период было выявлено 280 человек с положительным результатом на COVID-19», - говорится в сообщении.
Из-за отсутствия справки о ПЦР-тестировании 747 иностранным гражданам въезд был запрещен.
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки зарегистрировали три завозных случая коронавируса. Всего выявили 14 новых инфицированных. В том числе пять в Петропавловске, остальные – в пяти районах области. Всего за сутки четыре лаборатории провели 472 ПЦР-исследования на коронавирус.
На 19-е мая по области зарегистрировали 14 342 случая коронавируса. В том числе 426 – завозных.
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