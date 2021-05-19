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В СКО каждый пятый выявленный за сутки случай коронавируса - завозной

19 Мая 2021 18:30
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В СКО каждый пятый выявленный за сутки случай коронавируса - завозной

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать завозные случаи коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеграм-канал МВК по нераспространению коронавируса.

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По данным ведомства, наибольшая доля завозных случаев в регион приходится на Российскую Федерацию.

«С 6-го октября 2020-го года по 16-е мая 2021-го года через пункты пограничного контроля КНБ на автомобильных дорогах, граничащих с РФ, прибыли 128 166 человек. Из них пеших пассажиров со справками – 51 017 человек, 4 098 граждан РК прибыли на территорию области без справок и были помещены в карантинные стационары для лабораторного обследования. За этот период было выявлено 280 человек с положительным результатом на COVID-19», - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия справки о ПЦР-тестировании 747 иностранным гражданам въезд был запрещен.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки зарегистрировали три завозных случая коронавируса. Всего выявили 14 новых инфицированных. В том числе пять в Петропавловске, остальные – в пяти районах области. Всего за сутки четыре лаборатории провели 472 ПЦР-исследования на коронавирус.

На 19-е мая по области зарегистрировали 14 342 случая коронавируса. В том числе 426 – завозных.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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