В СКО исчезает село, где когда-то находилась тюрьма — фоторепортаж

Колония под названием ЕС-164/4, подведомственная департаменту уголовно-исполнительной системы по СКО, работала почти 60 лет и была закрыта в 2018 году. Сегодня у некоторых зданий, расположенных рядом с Горным, начали рушиться стены.

На обочине дороги стоят скульптуры животных, возле которых прохожие останавливались, чтобы сделать фото.

Это — след, оставшийся от заключенных. Но и они сейчас изуродованы ветром и дождем.

Акбаян Шокыбаева много лет работала в селе фельдшером, сейчас она на пенсии.

Она говорит, что не хочет уезжать из населенного пункта, расположенного у подножия горы и славящегося красивой природой. Но условий для комфортной жизни здесь нет.

— Раньше мои дети каждую субботу приезжали в село, отдыхали, набирались сил. Сейчас приезжают лишь изредка. Потому что в селе нет связи, телефон не ловит. Мы живем на камнях, поэтому картофель, огурцы и морковь здесь практически не растут. Все приходится покупать. Сложно содержать скот. Работы нет, поэтому молодежи в селе не осталось, — говорит жительница.

В Горном сейчас работает один магазин и центр отдыха «Достык» для жителей двух сел.

Два года назад из-за нехватки учеников закрыли среднюю школу. Сейчас осталась только начальная.

— Ученики 1–2–3 классов сидят в одном кабинете и учатся вместе. В 4 классе учеников нет. Кроме меня, приезжает учитель английского языка, а также работает техперсонал, который поддерживают школу в порядке. Молодежи в селе не осталось, в основном здесь живут пенсионеры, — говорит исполняющая обязанности заведующей школой Амила Ташманова.

По данным Заградовского сельского округа Есильского района, в ноябре 2021 года все имущество бывшей колонии было продано через электронные торги.

Текущий владелец — ТОО «Июнь 17». Компания занимается добычей камня для строительства рядом с колонией.

Численность населения села Горное с 2018 года сократилась втрое.

— В 2018 году в селе было 86 домов и 346 жителей, а сейчас осталось 33 дома и всего 100 жителей. Численность населения уменьшается с каждым годом. Из-за малого количества учеников начальная школа стоит на грани закрытия. Люди уезжают из-за отсутствия работы. В селе можно заниматься только обработкой камня и овцеводством. Поэтому переселять сюда оралманов тоже нецелесообразно, — рассказал аким Заградовского сельского округа Данияр Туяков.

