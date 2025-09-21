В СКО исчезает село, где когда-то находилась тюрьма — фоторепортаж
В Северо-Казахстанской области «вымирает» некогда известный населенный пункт Горное. В этом селе раньше находилась колония, где отбывали наказание закоренелые преступники, передает корреспондент агентства Kazinform.
Колония под названием ЕС-164/4, подведомственная департаменту уголовно-исполнительной системы по СКО, работала почти 60 лет и была закрыта в 2018 году. Сегодня у некоторых зданий, расположенных рядом с Горным, начали рушиться стены.
На обочине дороги стоят скульптуры животных, возле которых прохожие останавливались, чтобы сделать фото.
Это — след, оставшийся от заключенных. Но и они сейчас изуродованы ветром и дождем.
Акбаян Шокыбаева много лет работала в селе фельдшером, сейчас она на пенсии.
Она говорит, что не хочет уезжать из населенного пункта, расположенного у подножия горы и славящегося красивой природой. Но условий для комфортной жизни здесь нет.
— Раньше мои дети каждую субботу приезжали в село, отдыхали, набирались сил. Сейчас приезжают лишь изредка. Потому что в селе нет связи, телефон не ловит. Мы живем на камнях, поэтому картофель, огурцы и морковь здесь практически не растут. Все приходится покупать. Сложно содержать скот. Работы нет, поэтому молодежи в селе не осталось, — говорит жительница.
В Горном сейчас работает один магазин и центр отдыха «Достык» для жителей двух сел.
Два года назад из-за нехватки учеников закрыли среднюю школу. Сейчас осталась только начальная.
— Ученики 1–2–3 классов сидят в одном кабинете и учатся вместе. В 4 классе учеников нет. Кроме меня, приезжает учитель английского языка, а также работает техперсонал, который поддерживают школу в порядке. Молодежи в селе не осталось, в основном здесь живут пенсионеры, — говорит исполняющая обязанности заведующей школой Амила Ташманова.
По данным Заградовского сельского округа Есильского района, в ноябре 2021 года все имущество бывшей колонии было продано через электронные торги.
Текущий владелец — ТОО «Июнь 17». Компания занимается добычей камня для строительства рядом с колонией.
Численность населения села Горное с 2018 года сократилась втрое.
— В 2018 году в селе было 86 домов и 346 жителей, а сейчас осталось 33 дома и всего 100 жителей. Численность населения уменьшается с каждым годом. Из-за малого количества учеников начальная школа стоит на грани закрытия. Люди уезжают из-за отсутствия работы. В селе можно заниматься только обработкой камня и овцеводством. Поэтому переселять сюда оралманов тоже нецелесообразно, — рассказал аким Заградовского сельского округа Данияр Туяков.