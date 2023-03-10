В СКО и Семее шесть человек отравились угарным газом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за забитых дымоходов 6 человек за один день отравились угарным газом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Семее 8 марта из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи 6 детей в возрасте 4, 5, 7 и 11 лет получили отравление угарным газом легкой и средней степеней.

В Северо-Казахстанской области 8 марта отравление угарным газом средней степени тяжести получили двое взрослых 1976 и 1977 г.р.

Хозяйка дома привлечена к административной ответственности.













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