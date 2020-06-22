В СКО еще трое детей оказались в стационаре с коронавирусной инфекцией

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали рекордное для региона количество зараженных коронавирусом – 92 человека, из которых 27 – с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, 15 случаев зарегистрировали в Петропавловске, по три - в Кызылжарском и Тайыншинском районах, два - в районе имени Г. Мусрепова, по одному случаю - в районах М. Жумабаева, Уалихановском, Мамлютском, Шал акына. Ранее мы сообщали, что COVID-19 распространяется по селам региона.

«Результат ПЦР-исследований показал наличие COVID-19 у 12 женщин в возрасте от 27 до 67 лет, у 15 мужчин - от 19 до 68 лет и у трех детей - в возрасте до 14 лет. Всех госпитализировали в инфекционные отделения больниц. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - проинформировали в пресс-службе.

С марта в регионе зарегистрировали 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 58 человек.