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    00:35, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    В СКО для спасения женщины спасатели проникли в квартиру через окно на пятом этаже

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели в минувшие выходные выезжали на два вызова, где их помощи ждали женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, 45-летняя жительница 20-го микрорайона Петропавловска позвонила на пульт 112 в восемь часов утра. Женщина не могла снять кольцо. Спасатели освободили палец в считанные минуты с помощью специальных ножниц.

    «Это уже не первый случай, когда сотрудникам департамента пришлось выполнять столь ювелирную работу. Приходилось снимать кольца с пальцев женских рук, в одном случае и кольцо от дротика с пальца ребенка», – отметили в пресс-службе.

    В этот же день вечером спасателей вызвал 58-летний мужчина, который не мог попасть в квартиру матери. Он точно знал, что пожилая женщина дома, слышал ее слабый голос, просивший о помощи.

    «С его согласия спасатели, используя альпинистское снаряжение, проникли с крыши через окно в квартиру на пятом этаже. Они обнаружили 78-летнюю женщину, лежащую в проходе между кухней и прихожей, она не могла двигаться. Бригада скорой помощи экстренно увезла пострадавшую в больницу», – рассказали в пресс-службе.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область
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