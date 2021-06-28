В СКО для спасения женщины спасатели проникли в квартиру через окно на пятом этаже

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели в минувшие выходные выезжали на два вызова, где их помощи ждали женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, 45-летняя жительница 20-го микрорайона Петропавловска позвонила на пульт 112 в восемь часов утра. Женщина не могла снять кольцо. Спасатели освободили палец в считанные минуты с помощью специальных ножниц.

«Это уже не первый случай, когда сотрудникам департамента пришлось выполнять столь ювелирную работу. Приходилось снимать кольца с пальцев женских рук, в одном случае и кольцо от дротика с пальца ребенка», – отметили в пресс-службе.

В этот же день вечером спасателей вызвал 58-летний мужчина, который не мог попасть в квартиру матери. Он точно знал, что пожилая женщина дома, слышал ее слабый голос, просивший о помощи.

«С его согласия спасатели, используя альпинистское снаряжение, проникли с крыши через окно в квартиру на пятом этаже. Они обнаружили 78-летнюю женщину, лежащую в проходе между кухней и прихожей, она не могла двигаться. Бригада скорой помощи экстренно увезла пострадавшую в больницу», – рассказали в пресс-службе.



