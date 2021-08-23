+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 31 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В СКО число умерших превысило число родившихся

23 Августа 2021 10:25
Поделиться:
В СКО число умерших превысило число родившихся

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода родились 3 193 ребенка. Более 40% из них появились на свет в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 113 человек
24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки 1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»

По информации департамента Бюро национальной статистики, среди новорожденных 1 688 мальчиков и 1 505 девочек. Среди районов наиболее высокой показатель рождаемости в Уалихановском, Шал акына, Жамбылском и Айыртауском. Самая низкая рождаемость в Тимирязевском районе.

В то же время за аналогичный период скончались 3 595 жителей региона. Среди основных причин смерти населения наибольший удельный вес – более 18% - занимают болезни органов дыхания, свыше 15% приходится на болезни системы кровообращения, 8% - новообразования, более 7% - болезни органов пищеварения и несчастные случаи.

В департаменте отметили, что за полгода в регионе заключен 1 481 брак, что почти на 32% выше показателя прошлого года. Разводов органы регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 354. В это число не вошли разводы по решению суда.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Статистика  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 113 человек
24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки
1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»
Популярное
1 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
2 Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
3 Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
4 Сколько казахов проживает в Узбекистане
5 Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
6 Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Читайте также
1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив