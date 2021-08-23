В СКО число умерших превысило число родившихся

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода родились 3 193 ребенка. Более 40% из них появились на свет в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, среди новорожденных 1 688 мальчиков и 1 505 девочек. Среди районов наиболее высокой показатель рождаемости в Уалихановском, Шал акына, Жамбылском и Айыртауском. Самая низкая рождаемость в Тимирязевском районе.

В то же время за аналогичный период скончались 3 595 жителей региона. Среди основных причин смерти населения наибольший удельный вес – более 18% - занимают болезни органов дыхания, свыше 15% приходится на болезни системы кровообращения, 8% - новообразования, более 7% - болезни органов пищеварения и несчастные случаи.

В департаменте отметили, что за полгода в регионе заключен 1 481 брак, что почти на 32% выше показателя прошлого года. Разводов органы регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 354. В это число не вошли разводы по решению суда.