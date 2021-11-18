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В СКО число умерших превышает число родившихся

18 Ноября 2021 13:10
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В СКО число умерших превышает число родившихся

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за девять месяцев родились 4 967 человек, скончались – 5 845, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента Бюро национальной статистики, среди родившихся 2 605 мальчиков и 2 362 девочки. Более 41% новорожденных зарегистрировали в Петропавловске

Среди районов высокий коэффициент рождаемости в Уалихановском районе, Шал акына, Жамбылском и Айыртауском. Самая низкая рождаемость в районе М.Жумабаева.

Среди причин смерти североказахстанцев лидируют болезни органов дыхания – около 20%, системы кровообращения – более 14%, новообразования и болезни органов пищеварения – свыше 7%, несчастные случаи, отравления и травмы – более 6%.

Браков в этом году зарегистрировали на 24% больше, нежели в прошлом – 2 648. Разводов оформили 544 пары.

Число прибывших в область уменьшилось на 12%, выбывших – увеличилось на 0,5%. Отрицательное сальдо межрегиональной миграции возросло на 30%. Во внешней миграции тоже наблюдается отрицательное сальдо. По сравнению с прошлым годом, возросло более чем на 7%. Прибывших на 28% меньше, выбывших – на 1,7%. При этом уменьшилось число иммигрантов из стран СНГ и других стран. При этом увеличилась эмиграция в другие страны мира на 64%, в страны СНГ снизилась на 4,8%.

Численность населения области на 1 октября составила 539,4 тысячи человек, в том числе 252,9 тысячи городских жителей. Месяц назад североказахстанцев было больше – 540 тысяч человек.



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#Северо-Казахстанская область   #Демография   #Статистика   #Общество   #Перепись населения  
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Автор:

Олеся Жуковень

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