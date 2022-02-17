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В СКО чаще всего выявляют ОРВИ у детей

17 Февраля 2022 12:38
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В СКО чаще всего выявляют ОРВИ у детей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация осложняется сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировали 25 237 случаев ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 4598,96. Рост, по сравнению с прошлым эпидсезоном, на 41%.

«За текущую неделю зарегистрировано 686 случаев ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 125,01. В сравнении с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости на 41%. Среди заболевших 45% - дети в возрасте до 14 лет, или 307 случаев за неделю. На группу 15-29 лет приходятся 123 случая, 30-64 года – 151 случай и 105 заболевших среди людей в возрасте от 65 лет. Госпитализировали за неделю шесть пациентов с ОРВИ», - рассказали в пресс-службе.

В нынешнем эпидемиологическом сезоне регистрируют заболеваемость гриппом. Все 35 выявленных случаев относятся к гриппу типа А. В прошлом году лабораторно подтвержденных случаев гриппа не было.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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