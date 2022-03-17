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    19:11, 16 Март 2022 | GMT +6

    В СКО будут выявлять проблемы, препятствующие развитию женского предпринимательства

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области при палате предпринимателей открыли центр развития женского предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы организации, центр создали с целью стимулирования старт-апов и повышения экономической активности женщин-предпринимателей.

    «Общей целью проекта является расширение возможностей женщин-предпринимателей, создание благоприятных условий для развития инклюзивной, жизнеспособной и устойчивой экономики. Женское предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики и предпринимательства страны. Женщины принимают активное участие и в наших обучающих программах. К примеру, за пять лет действия проекта «Бастау Бизнес» мы обучили около восьми тысяч безработных и самозанятых североказахстанцев, из которых 42% приходится на женщин. О том, что выпускницы проекта активно развивают свой бизнес, говорят и данные о льготном кредитовании через микрофинансовую организацию «Атамекен Қызылжар». С начала деятельности выдано 52 займа на 227,5 млн тенге, из которых 46% получили женщины-предприниматели», – сказал директор региональной палаты предпринимателей Алибек Ашметов.

    Параллельно с консультациями центр будет изучать потребность в мерах поддержки, обучении, выявлять проблемы, мешающие развитию женского бизнеса.

    «Центры будут способствовать развитию женского предпринимательства в регионе, стимулированию их экономической активности через обучение, кооперацию и формирование необходимых компетенций, предоставлению льготных кредитов и грантов в рамках государственных программ поддержки бизнеса, обеспечению занятости женщин, развитию рынков сбыта товаров и услуг, произведенных женщинами и их организациями», – добавила консультант Центра Сауле Жантлесова.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Бизнес Регионы Казахстана Общество Экономика
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