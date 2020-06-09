В СКО более 60% случаев инфицирования коронавирусом – завозные

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Н.Айманова, эпидситуация с COVID-19 в регионе стабильная. Все противоэпидемиологические мероприятия проводятся в полном объеме и в соответствии с постановлением санитарного врача.

Более 60% зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в регионе – завозные. Выявляют COVID-19 у людей, пересекающих границу. На погранпостах проводят медицинский осмотр, лабораторные исследования. Всех помещают в карантинный стационар и после получения результат либо выписывают, либо переводят в инфекционный стационар. Н.Айманов добавил, что область испытывает большую нагрузку в связи с пересечением границы гражданами из разных регионов Казахстана.

«В инфекционном стационаре 46 человек. Симптомы есть только у двух человек. Один средней степени тяжести, еще один в тяжелом состоянии. Тяжесть обусловлена не коронавирусной инфекцией, а течением онкологического заболевания и его осложнением. Лечение получает в полном объеме. Два раза в день согласовывается с Республиканским центром санитарной авиации и сотрудниками научных центров. Бессимптомные пациенты находятся под медицинским контролем. Четыре раза им измеряют давление, пульс, проводят сатурацию – определяют уровень кислорода – и термометрию», - проинформировал Н.Айманов.

За минувшие сутки в СКО выявлен 1 больной коронавирусом.



