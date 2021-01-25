В СКО более 60% госслужащих – женщины

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается отток кадров из системы государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента Агентства по делам государственной службы Елена Степаненко отметила, что показатель оттока находится на уровне 6% и с каждым годом снижается. Сейчас штатная численность сотрудников в госорганах составляет 4 794 единицы, 12% должностей являются вакантными.

«Средний возраст госслужащих составляет 40 лет. Средний стаж госслужбы – 10,6 года при стаже работы в занимаемой должности 4,7 года В сравнении с 2018 годом наблюдается увеличение среднего стажа госслужбы, так и среднего стажа в занимаемой должности. Из общего числа госслужащих 63,5% составляют женщины. Они занимают 45% руководящих должностей в госорганах», - рассказала Е. Степаненко.

Она добавила, что с начала года вводятся институт ротации политических служащих и межрегиональная ротация руководителей управлений акиматов. Теперь политические служащие будут ротироваться каждые четыре года со дня их назначения на занимаемую должность. При этом по решению руководителя соответствующего госоргана срок пребывания политического служащего на занимаемой должности может быть продлен на два года. Последующее же продление на два года будет возможно только по решению Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК.

«В целях расширения возможностей карьерного продвижения госслужащих введена возможность назначения служащих корпуса «Б» внутри госорганов в порядке перевода на равнозначную должность и на вышестоящую должность при наличии стажа не менее двух последних лет на нижестоящей должности в данном госоргане. В 2020 году на должности назначили 340 человек, из них 57% впервые поступили на государственную службу», - сказала Е. Степаненко.