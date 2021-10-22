В СКО 65% госпитализированных в инфекционные стационары – пожилые

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области большую часть госпитализированных в инфекционные стационары составляют жители региона в возрасте от 65 лет. В этой же возрастной категории самая высокая летальность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что сейчас в инфекционных стационарах находятся 783 человека. Загруженность возросла до 49%. В реанимации находится 51 человек, загруженность коечного фонда составляет 44%. На амбулаторном лечении - 2 320 жителей региона с положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирус.

«В стационар чаще попадают люди пожилого возраста: 65% ото всех госпитализированных – североказахстанцы старше 65 лет. Как правило, они имеют ряд сопутствующих хронических заболеваний и входят в группу риска по тяжести течения заболевания. Летальность в этой группе тоже высокая – 78%. Всего по области зарегистрировано 268 умерших от коронавируса, из них 209 человек в возрасте старше 65 лет», - сообщил К. Кусемисов.

Он добавил, что по области из 134 тысяч человек пенсионного возраста вакцинировались только 24 тысячи.

«Призываю пожилых людей пройти вакцинацию. Состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями – основная группа риска. Они подлежат обязательной вакцинации. Под наблюдением врача, в стадии ремиссии можно получить вакцину против коронавируса», - сказал К. Кусемисов.