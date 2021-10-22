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    15:13, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    В СКО 65% госпитализированных в инфекционные стационары – пожилые

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области большую часть госпитализированных в инфекционные стационары составляют жители региона в возрасте от 65 лет. В этой же возрастной категории самая высокая летальность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что сейчас в инфекционных стационарах находятся 783 человека. Загруженность возросла до 49%. В реанимации находится 51 человек, загруженность коечного фонда составляет 44%. На амбулаторном лечении - 2 320 жителей региона с положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирус.

    «В стационар чаще попадают люди пожилого возраста: 65% ото всех госпитализированных – североказахстанцы старше 65 лет. Как правило, они имеют ряд сопутствующих хронических заболеваний и входят в группу риска по тяжести течения заболевания. Летальность в этой группе тоже высокая – 78%. Всего по области зарегистрировано 268 умерших от коронавируса, из них 209 человек в возрасте старше 65 лет», - сообщил К. Кусемисов.

    Он добавил, что по области из 134 тысяч человек пенсионного возраста вакцинировались только 24 тысячи.

    «Призываю пожилых людей пройти вакцинацию. Состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями – основная группа риска. Они подлежат обязательной вакцинации. Под наблюдением врача, в стадии ремиссии можно получить вакцину против коронавируса», - сказал К. Кусемисов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана
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