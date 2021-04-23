В СКО 30% инфицированных коронавирусом старше 60 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 4% - с 258 до 247 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в регионе зарегистрировали 13 738 случаев коронавируса. Из них 3% относятся к категории завозных. Преобладают симптомные формы заболевания – 63%.

«В 59% случаев коронавирус выявляют среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, в 25% - среди контактных и в 16% - при профилактическом обследовании. Заболеваемость отмечается во всех возрастных категориях. В то же время 30% случаев приходится на категорию лиц старше 60 лет. Среди инфицированных 33% - работающее население, 27% - пенсионеры», - рассказал на брифинге главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев.

За минувшие сутки по области выявили 41 инфицированного. Из них девять в Петропавловске, семь – в Кызылжарском районе, шесть – в Тайыншинском, по четыре – в Жамбылском и Уалихановском, три – в Есильском, по два – в Тимирязевском, Акжарском и районе М.Жумабаева, по одному – в Мамлютском и районе Шал акына.