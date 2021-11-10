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В СКО 28% инфицированных коронавирусом – пенсионеры

10 Ноября 2021 20:30
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В СКО 28% инфицированных коронавирусом – пенсионеры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области число инфицированных за две недели достигло 2 146. Рост, по сравнению, с таким же предыдущим периодом на 4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, ситуация с распространением коронавируса в регионе нестабильная. Область со второго октября находится в «красной» зоне. Судя по ежесуточному приросту числа инфицированных, выбраться из нее не удастся еще долгое время. Несколько суток подряд регион занимает первую строчку по количеству новых случаев коронавируса в стране.

За минувшие сутки выявили 143 случая, в том числе 126, или 88% случаев, с симптомами заболевания и 17 случаев бессимптомного носительства.

Большинство заболевших с начала пандемии работающее население – 33%, пенсионеры – 28%, неработающие – 16%. Чаще всего коронавирусом болеют люди старше 60 лет - 31% местного населения, в возрасте 50-59 лет - 18%, 40-49 лет – 13%.

«Ослабление ограничительных мер и снижение самодисциплины жителей, особенно при проведении торжественных мероприятий, привело к росту заболеваемости. Призываем всех соблюдать простые правила: не посещать и не организовывать массовые мероприятия, правильно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, снизить количество социальных контактов, посещение мест массового скопления и вакцинироваться», - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии в области зарегистрировали 30 158 случаев инфицирования коронавирусом.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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