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В СКО 18 выпускников готовятся к поступлению в вуз МВД РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев встретился с абитуриентами, мечтающими поступить в Карагандинскую академию МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы полицейского ведомства, 18 выпускников североказахстанских школ готовятся к вступительным экзаменам, которые определят наиболее подготовленных и готовых к службе.
Выпускник Акжарской средней школы Уалихан Жаслан решил связать свою судьбу со службой в органах правопорядка. Его отец работал следователем в Жамбылском РОВД и погиб при исполнении служебных обязанностей.
«Я хочу продолжить дело, которое начал когда-то мой папа. Приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания своих родных», - сказал абитуриент.
Пойти по стопам своего отца решила и Дильназ Байкадам, выпускница первого общеобразовательного IT-лицея. Она набрала на ЕНТ 122 балла. Теперь предстоит сдать физическую подготовку и пройти медицинскую комиссию.
Для родителей будущих полицейских большое значение имеют условия обучения. Строгая дисциплина в вузах МВД – залог их спокойствия. Социальный пакет - бесплатное проживание, питание, обмундирование – существенная помощь в получении образования. Еще одна ключевая мотивация – обязательное трудоустройство.
«Долг, честь и борьба с преступностью - не пустые слова для сотрудников органов внутренних дел нашей области. Среди полицейских много примеров проявления мужества и героизма, когда сотрудники полиции, рискуя собственной жизнью или здоровьем, спасали людей, попавших в беду», - сказал М.Тулебаев.
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