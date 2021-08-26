+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В сказочный сад превратили школьный двор ученики в Шахтинске

26 Августа 2021 12:00
Поделиться:
В сказочный сад превратили школьный двор ученики в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Местной достопримечательностью стал один из школьных дворов в Шахтинске. Сказочный сад появился стараниями учеников и родителей восьмой школы посёлка Северо-Западный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Почти три тысячи человек приняли участие в областной спартакиаде Saryarka
800 млн тенге выделит детям акимат Нур-Султана в рамках всеобуча Более 90% педагогов вакцинировались в ряде регионов Казахстана Как будут назначать директоров школ, разъяснил Асхат Аймагамбетов

Здесь сделали большой цветник, где растут астры, петунии, эхинацея, бархатцы, очиток, флоксы. Соорудили фигуры из дерева, бетона, пластмассы. Участок украшают паровозик из Ромашково, ожидающий своих маленьких пассажиров, ветряная мельница, выполненная в сказочном стиле, альпийская горка и искусственный водоём. Всё это сделано руками родителей-умельцев, педагогов и учащихся.

Спонсоры помогли завезти на пришкольную территорию чернозём.

«Три года назад мы стали участниками городского культурно-образовательного проекта «Поколение +» и решили прививать детям любовь к окружающему миру, знакомить их с разными цветами и растениями, вовлекать в создание красивого ландшафта из подручных средств. Так мы начали работу над своим проектом «Гармония в нас», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе ОШ №8 Жанагуль Жолдыбалина.

К проектной деятельности были привлечены и родители. Они вместе с детьми создали макеты клумб и фигур для школьного двора. И затем задуманное воплотили в жизнь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Образование   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Почти три тысячи человек приняли участие в областной спартакиаде Saryarka
800 млн тенге выделит детям акимат Нур-Султана в рамках всеобуча
Более 90% педагогов вакцинировались в ряде регионов Казахстана
Как будут назначать директоров школ, разъяснил Асхат Аймагамбетов
Популярное
1 Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
2 Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК
3 Почему вакцинированные заражаются COVID-19
4 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
5 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
6 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Читайте также
Зарплата педагогов выросла сразу на 27% за год
Обучение игре на домбре не будет отдельным предметом в школе – МОН РК
Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК
Почему вакцинированные заражаются COVID-19
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив