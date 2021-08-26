В сказочный сад превратили школьный двор ученики в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Местной достопримечательностью стал один из школьных дворов в Шахтинске. Сказочный сад появился стараниями учеников и родителей восьмой школы посёлка Северо-Западный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здесь сделали большой цветник, где растут астры, петунии, эхинацея, бархатцы, очиток, флоксы. Соорудили фигуры из дерева, бетона, пластмассы. Участок украшают паровозик из Ромашково, ожидающий своих маленьких пассажиров, ветряная мельница, выполненная в сказочном стиле, альпийская горка и искусственный водоём. Всё это сделано руками родителей-умельцев, педагогов и учащихся.

Спонсоры помогли завезти на пришкольную территорию чернозём.

«Три года назад мы стали участниками городского культурно-образовательного проекта «Поколение +» и решили прививать детям любовь к окружающему миру, знакомить их с разными цветами и растениями, вовлекать в создание красивого ландшафта из подручных средств. Так мы начали работу над своим проектом «Гармония в нас», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе ОШ №8 Жанагуль Жолдыбалина.

К проектной деятельности были привлечены и родители. Они вместе с детьми создали макеты клумб и фигур для школьного двора. И затем задуманное воплотили в жизнь.