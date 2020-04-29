Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

В СИЗО Алматы скончался подозреваемый в участии в кордайских беспорядках - Генпрокуратура

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Апреля 2020, 17:49
В СИЗО Алматы скончался подозреваемый в участии в кордайских беспорядках - Генпрокуратура

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в участии в кордайских беспорядках скончался в следственном изоляторе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«Сегодня, 29 апреля т.г. в 8 часов утра в следственном изоляторе г.Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки. Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, предварительно от острой кровопотери», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, Кибаев был задержан и водворен в следственный изолятор по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области.

По факту его смерти специальными прокурорами г.Алматы проводится досудебное расследование.

Все обстоятельства происшествия будут объективно исследованы и доведены до общественности, дополнили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.


Алматы   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане