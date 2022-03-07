В ситуации вокруг Украины Казахстан действует правильно - политолог
Политолог поблагодарил Казахстан за поддержку, которую он оказывают Украине на политическом уровне. Так, недавно состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с главой Украины Зеленским, во время которого стороны договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере.
«Это очень важный шаг. Также выражаю благодарность казахам и казахстанцам в целом. Я знаю, что сейчас они собирают и отправляют много гуманитарной помощи в Украину», - сказал Андрей Бузаров.
На вопрос, как необходимо действовать Казахстану в сложившейся ситуации, политолог подчеркнул, что Казахстан уже действует правильно.
«Ваша страна, несмотря на то, что является участницей ОДКБ и ЕАЭС, имеет собственную позицию по Украине, и эта позиция видна. Волею судьбы Казахстан и казахи как народ очень близки украинцам. Политическое руководство Казахстана ни в коем случае не должно вмешиваться в подобного рода конфликты, как с точки зрения отправки вооруженных сил, так и поставок оружия. Однако в гуманитарной сфере Казахстан может оказать содействие в решении таких вопросов как предоставление гуманитарной помощи, открытие гуманитарного коридора для населения, эвакуация как украинских, так и иностранных граждан, обмен пленными, телами погибших и т.д. Сейчас будет возникать очень много вопросов, которые потребуют срочного решения. И тут Казахстан может занять уникальную нишу. Для этого существуют все предпосылки», - отметил Андрей Бузаров.