В ситуации вокруг Украины Казахстан действует правильно - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский политический аналитик Андрей Бузаров в интервью NUR.KZ прокомментировал ситуацию, сложившуюся между Украиной и Россией, отметив, что руководство Казахстана предпринимает правильные шаги. Нур-Султан, по его словам, может занять «уникальную нишу», содействуя решению гуманитарных проблем, передает МИА «Казинформ».

Политолог поблагодарил Казахстан за поддержку, которую он оказывают Украине на политическом уровне. Так, недавно состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с главой Украины Зеленским, во время которого стороны договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

«Это очень важный шаг. Также выражаю благодарность казахам и казахстанцам в целом. Я знаю, что сейчас они собирают и отправляют много гуманитарной помощи в Украину», - сказал Андрей Бузаров.

На вопрос, как необходимо действовать Казахстану в сложившейся ситуации, политолог подчеркнул, что Казахстан уже действует правильно.

«Ваша страна, несмотря на то, что является участницей ОДКБ и ЕАЭС, имеет собственную позицию по Украине, и эта позиция видна. Волею судьбы Казахстан и казахи как народ очень близки украинцам. Политическое руководство Казахстана ни в коем случае не должно вмешиваться в подобного рода конфликты, как с точки зрения отправки вооруженных сил, так и поставок оружия. Однако в гуманитарной сфере Казахстан может оказать содействие в решении таких вопросов как предоставление гуманитарной помощи, открытие гуманитарного коридора для населения, эвакуация как украинских, так и иностранных граждан, обмен пленными, телами погибших и т.д. Сейчас будет возникать очень много вопросов, которые потребуют срочного решения. И тут Казахстан может занять уникальную нишу. Для этого существуют все предпосылки», - отметил Андрей Бузаров.