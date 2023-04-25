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В системе ОСМС много недостатков – Алтай Кульгинов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2023, 17:33
В системе ОСМС много недостатков – Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Система обязательного социального медицинского страхования имеет много недостатков. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос ОСМС рассматривается на уровне Правительства. Недавно состоялось совещание с участием Премьер-Министра. В результате проделанной работы за месяц мы видим много недостатков в системе. Первый недостаток заключается в том, что там нет прозрачности, потому что нет оцифровки процессов. Например, некоторые медицинские организации прописывали не достоверные данные по оказанным услугам. То есть услуга не оказана, ее прописали как оказанную. У родителей также есть жалобы на это. На сегодняшний день по системе ОСМС выявлено 52 тысячи фактов недостоверного предоставления таких данных», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания Правительства.

По его словам, будет проверена деятельность в рамках системы, после чего будет вынесено соответствующее решение.

«Одним из способов решения проблемы является полная цифровизация деятельности данной системы. Сейчас очень много минусов. Нет подробной информации о том, куда именно направляются бюджетные средства», - подчеркнул вице-премьер.

Также Алтай Кульгинов отметил отсутствие точной статистики по услугам, оказываемым в рамках системы.


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