В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров подчеркнул, что в системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система образования Казахстана находится в приоритете государственной политики. Президент в своем недавнем обращении народу Казахстана акцентировал свое внимание на необходимости подготовки кадров по техническим специальностям и открытия филиалов зарубежных вузов в стране», - отметил Слямжар Ахметжаров, комментируя недавнее выступление Президента Казахстана.

Также, как отметил Слямжар Ахметжаров, на первом заседании нового состава Правительства Премьер-Министр отметил необходимость скорейшего исполнения поручений Главы государства по совершенствованию системы казахстанского образования.

«Для повышения доступа к качественному образованию Министерством образования РК будут приняты следующие меры: п о поручению Президента будет разработана специальная программа привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки;

лучшие выпускники вузов будут привлекаться в данные регионы, где наблюдается наибольшая потребность учителей и большой разрыв в качестве образования.

Для привлеченных педагогов предлагается расширение мер социальной поддержки. Это установление повышающего коэффициента зарплаты в два раза, предоставление или компенсация оплаты жилья и компенсация оплаты коммунальных услуг», - рассказал старший научный сотрудник КИСИ.

Слямжар Ахметжаров проинформировал, что для повышения конкурентоспособности казахстанских вузов проводится работа по открытию к 2025 году не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.

«Планируется выделение 10 000 целевых грантов по техническим направлениям подготовки для поступающих из густонаселенных регионов, а также регионов с большим разрывом в качестве образования. Целевые гранты будут выделяться для обучения в национальных и ведущих вузах Казахстана. Также будет предусмотрена отработка по основному месту жительства. В настоящее время доля госзаказа, выделяемого на технические направления подготовки составляет более 30%, в 2022 году количество грантов будет увеличено до 60%», - пояснил эксперт.

«Кроме того, предлагается предоставления образовательных грантов семьям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших (умерших) во время выполнения задач по охране общественного порядка», = добавил спикер.

«В целом, в системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований. Повышение качества казахстанского образования будет основной целью нового этапа социальной модернизации страны», - считает Слямжар Ахметжаров.



