В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом

ДАМАСК. SANA - КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения д-р Низар Язиги сообщил, что первый случай коронавируса (COVID-19) был зарегистрирован в Сирии у человека, приехавшего из-за границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Сирии SANA.

В заявлении, переданном по телефону сирийскому телевидению в воскресенье вечером, Язиги сказал, что лаборатории Министерства сообщили о первом случае коронавируса, который был зарегистрирован в Сирии, и что были приняты все необходимые меры для решения этой ситуации.

Коронавирус обнаружен у 20-летней девушки.

Министр призвал граждан проявлять осторожность и оставаться дома, а также принять меры по защите от коронавируса.

Ранее в воскресенье кабмин Сирии заявил о прекращении движения общественного транспорта и такси в Сирии в рамках борьбы с коронавирусом.





Автор: Махаббат Сыздыкова



