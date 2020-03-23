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В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом

23 Марта 2020 08:42
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В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом

ДАМАСК. SANA - КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения д-р Низар Язиги сообщил, что первый случай коронавируса (COVID-19) был зарегистрирован в Сирии у человека, приехавшего из-за границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Сирии SANA.

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В заявлении, переданном по телефону сирийскому телевидению в воскресенье вечером, Язиги сказал, что лаборатории Министерства сообщили о первом случае коронавируса, который был зарегистрирован в Сирии, и что были приняты все необходимые меры для решения этой ситуации.

Коронавирус обнаружен у 20-летней девушки.

Министр призвал граждан проявлять осторожность и оставаться дома, а также принять меры по защите от коронавируса.

Ранее в воскресенье кабмин Сирии заявил о прекращении движения общественного транспорта и такси в Сирии в рамках борьбы с коронавирусом.


Автор: Махаббат Сыздыкова



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Ключевые слова: Сирия, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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