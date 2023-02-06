В Сирии в результате землетрясения погибли 538 человек

КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 538. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения арабской республики на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным министерства, еще 1 353 человека пострадали.

Ранее сообщалось, что более 237 человек погибли в понедельник в подконтрольных правительству районах Сирии в результате землетрясения, эпицентр которого находился на юго-востоке Турции, недалеко от границы между двумя странами.

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 1500. В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.