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В Синьцзяне зафиксирована вспышка птичьего гриппа

16 Января 2020 20:07
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В Синьцзяне зафиксирована вспышка птичьего гриппа

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новые случаи заболевания птичьим гриппом штампа H5N6 зафиксированы у диких лебедей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР.

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Вблизи озера Баграшкель Баянгол-Монгольской автономной области СУАР у лебедей обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N6. Из 150 диких птиц, обитающих в этой местности, одна особь погибла.

Местные власти подвергли дезинфекции площади и проводят мониторинг птиц в указанном месте обитания.


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Ключевые слова: Китай,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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