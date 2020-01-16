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В Синьцзяне зафиксирована вспышка птичьего гриппа
16 Января 2020 20:07
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новые случаи заболевания птичьим гриппом штампа H5N6 зафиксированы у диких лебедей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР.
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Вблизи озера Баграшкель Баянгол-Монгольской автономной области СУАР у лебедей обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N6. Из 150 диких птиц, обитающих в этой местности, одна особь погибла.
Местные власти подвергли дезинфекции площади и проводят мониторинг птиц в указанном месте обитания.
Ключевые слова: Китай,
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