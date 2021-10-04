В Синьцзяне введены ограничения на въезд-выезд из-за двух бессимптомных больных COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В городе Инин Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в понедельник временно введены ограничения на въезд-выезд из-за выявления двух бессимптомных больных коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В минувшее воскресенье в городе Хоргос Или-Казахской автономной области (ИКАО) СУАР КНР были выявлены два бессимптомных случая заболевания коронавирусом. В связи с этим в аэропорту города Инин, расположенном в 90 километрах от китайского Хоргоса, отменены почти 70% авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные мобильного приложения «Фэйцзюнь», которое позволяет отслеживать информацию о рейсах.

Как пишут местные СМИ, в понедельник временно приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение г.Инин с другими населенными пунктами Синьцзяна.

В воздушной гавани города Урумчи – административном центре СУАР – в понедельник отменено 165 рейсов.

В настоящее время в г.Инин ведутся подготовительные работы для проведения экстренного массового общегородского тестирования почти 600 тысяч жителей на коронавирус.

В связи с новой вспышкой коронавируса в Синьцзяне, власти крупных китайских мегаполисов таких, как Гуанчжоу и Шэньян, требуют от прибывающих из городов Хоргос и Инин (ИКАО СУАР) лиц в обязательном порядке декларировать состояние своего здоровья по месту жительства.

В понедельник Госкомитет по делам здравоохранения КНР направил в г.Инин специальную рабочую группу для изучения ситуации на месте и руководства по борьбе с новым очагом коронавируса.

Напомним, что в августе текущего года в городе Алашанькоу Боротало-Монгольской автономной области (БМАО) СУАР КНР также были выявлены бессимптомные носители коронавируса. Из-за чего в течение суток было протестировано на коронавирус около 500 тысяч жителей БМАО СУАР.