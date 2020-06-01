В Синьцзяне в течение 100 дней не выявляют новых случаев коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР уже в течение более 100 дней не выявляют новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение местного комитета по делам гигиены и здравоохранения.

«По состоянию на 00:00 часов 31 мая 2020 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (включая Синьцзянский производственно-строительный корпус, СПСК) не выявлено новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, и в течение 104 дней не регистрировались новые подтвержденные случаи», - говорится в сообщении комитета.

Напомним, что первый случай коронавируса в СУАР был зафиксирован 23 января. Общее число инфицированных коронавирусом в Синьцзяне достигло 76 человек, из них трое умерли.

За истекшие сутки в материковом Китае зафиксировано 16 новых случая заражения коронавирусом (все – ввозные случаи, приходятся на провинции Сычуань – 11, Гуандун – 2, автономный район Внутренняя Монголия – 3)», - отмечается в ежедневном отчете Госкомитета по делам гигиены и здравоохранения КНР.

В медицинских учреждениях материкового Китая находится 76 больных с коронавирусной инфекцией, за истекшие сутки выздоровели 3 пациента, без летальных исходов.

С начала апреля в Китае ведется отдельная статистика бессимптомных носителей COVID-19. За минувший день выявлено 16 бессимптомных случаев коронавируса. На сегодня 397 бессимптомных пациентов находятся под медицинским наблюдением.

С момента вспышки эпидемии общее количество диагностированных COVID-19 в материковом Китае составляет 83 017 человек, количество выздоровевших и выписанных из больниц - 78 307 человек, летальных исходов – 4634.