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В Синьцзяне протестировали на коронавирус около 500 тысяч жителей за одни сутки

17 Августа 2021 09:31
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В Синьцзяне протестировали на коронавирус около 500 тысяч жителей за одни сутки

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Бортала-Монгольской автономной области (БМАО) Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в течение суток протестировали на коронавирус 500 тысяч местных жителей. Об этом в минувший понедельник сообщил глава местного комитета по делам здравоохранения Сун Тао, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В течение суток были протестированы почти все жители Бортала-Монгольской автономной области (БМАО) СУАР на северо-западе Китая, население которой составляет почти 500 тысяч человек. Власти БМАО сообщили о запуске массового тестирования в прошлое воскресенье после выявления трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом во время стандартного теста на нуклеиновую кислоту в городе Алашанькоу. В тот же день, трое бессимптомных и 88 человек, находившихся в тесном контакте с инфицированными поместили в карантин.

Согласно заявлению комитета по делам здравоохранения БМАО СУАР, по состоянию на 08.00ч. 16 августа все результаты тестов отрицательные. В общей сложности пробы были взяты у 498 тыс. человек, включая у более 15 тыс. жителей города Алашанькоу. В настоящее время в Алашанькоу начался второй раунд общегородского тестирования на COVID-19.

Карантинные меры ужесточены с воскресенья в г. Алашанькоу из-за выявления трех бессимптомных носителей. В сообщениях местных СМИ отмечается о «введении закрытого управления ключевыми районами города Алашанькоу», а также об усилении мер, связанных с «управлением всем процессом на пограничном переходе по замкнутому циклу» и тщательной дезинфекцией импортируемых товаров.

По данным на 24.00ч.16 августа в Синьцзяне не зафиксировано новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и бессимптомных носителей.

В городе Алашанькоу (БМАО СУАР) находится одноименный крупный сухопутный пограничный переход «Алашанькоу», являющимся важным транспортным хабом Евразийского трансконтинентального моста.

По последним данным, в больницах материкового Китая находятся около 2 тыс. заразившихся коронавирусом. По всей стране, с момента новых вспышек коронавируса, вызванных штаммом «дельта», насчитывается 29 жилых зон с высоким уровнем эпидемиологической опасности и почти 100 – со средним уровнем.


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#Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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