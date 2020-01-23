В Синьцзяне подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Два случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, все они ездили в город Ухань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Тяньшаньнет».
Оба пациента - мужчины в возрасте 47 и 52 лет. В настоящее время больные госпитализированы.
По меньшей мере три человека тесно контактировали с инфицированными. Сейчас врачи следят за состоянием здоровья этих людей.
По состоянию на 23 января в Китае подтверждены 571 случаев заражения новым типом коронавируса, наибольшее число заболевших – 444 случая – зарегистрированы в провинции Хубэй. На это же регион проходится все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов.
В настоящее время случаи заражения новым типом коронавируса зафиксированы почти во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Тибетского автономного района и соседней провинции Цинхай.
В МИД КНР комментируя ситуацию, связанную с пребыванием иностранных граждан в Ухане и применением к ним изданного в четверг циркуляра о временном запрете на выезд жителей из указанного города, заявили, что данный вопрос находится в компетенции местных властей.
При этом официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что «китайская сторона обеспечит законные права иностранцев в Китае».
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