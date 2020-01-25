В Синьцзяне и на Хайнане введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и провинции Хайнань введен наивысший – первый уровень мер реагирования. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Власти Хайкоу, столицы южнокитайской туристической провинции Хайнань (находится на севере одноименного с провинцией острова), анонсировали введение 14-дневнего централизованного медицинского осмотра туристов, прибывших из провинции Хубэй, эпицентра распространения смертельного вируса. Им запрещено покидать гостиницу, в которой будет проходить медосмотр, стартующий в эту субботу с 12 часов (по пекинскому времени).

По состоянию на 9 часов 25 января с.г. на острове зафиксировано 17 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса.

В Синьцзяне режим наивысшего реагирования на ЧС из-за новой коронавирусной инфекции также вступает в действие с утра 25 января.

«Первый» наивысший уровень реагирования объявляется в случае крупных ЧС, связанных со здоровьем населения. Он предполагает, что местные власти реагируют в соответствии с планом Госсовета КНР (центральное правительство Китая) и централизованного штаба.

Число заболевших пневмоний, вызываемой новым типом коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 1326 человек, летальный исход зафиксирован в 41 случае.