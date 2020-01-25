-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:51
-
-
-
-
-
В Синьцзяне и на Хайнане введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и провинции Хайнань введен наивысший – первый уровень мер реагирования. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Власти Хайкоу, столицы южнокитайской туристической провинции Хайнань (находится на севере одноименного с провинцией острова), анонсировали введение 14-дневнего централизованного медицинского осмотра туристов, прибывших из провинции Хубэй, эпицентра распространения смертельного вируса. Им запрещено покидать гостиницу, в которой будет проходить медосмотр, стартующий в эту субботу с 12 часов (по пекинскому времени).
По состоянию на 9 часов 25 января с.г. на острове зафиксировано 17 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса.
В Синьцзяне режим наивысшего реагирования на ЧС из-за новой коронавирусной инфекции также вступает в действие с утра 25 января.
«Первый» наивысший уровень реагирования объявляется в случае крупных ЧС, связанных со здоровьем населения. Он предполагает, что местные власти реагируют в соответствии с планом Госсовета КНР (центральное правительство Китая) и централизованного штаба.
Число заболевших пневмоний, вызываемой новым типом коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 1326 человек, летальный исход зафиксирован в 41 случае.
- Первые случаи заражения коронавирусом из Китая подтверждены во Франции
- Коронавирус из Китая добрался до Австралии: первый случай подтвержден в Мельбурне
- Готовность спецслужб на случай коронавируса проверили в аэропорту Актобе
- Коронавирусная инфекция в Казахстане не зарегистрирована - Минздрав РК
- В Алматы усилен санконтроль и приготовлено 10 боксов в больницах из-за угрозы коронавируса
- В Ухане начали строительство больницы для зараженных новым коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана