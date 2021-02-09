В сильные морозы власти Брюсселя разрешили бездомным ночевать на вокзалах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В настоящее время в Бельгии установилась холодная погода, что вызывает у властей и волонтеров бельгийской столицы беспокойство за здоровье и жизнь бездомных граждан, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

После циклона, принесшего обильные осадки в виде снега, температура воздуха в г.Брюсселе со вторника понизилась до минус 10 градусов (в ночное время). Синоптики обещают, что аномальные для данного региона Европы морозы продержатся до конца недели.

Чтобы оказать помощь бездомным в эти холодные дни, министр социальных дел Бельгии Ален Марон принял решение оставить открытыми для них три крупнейших железнодорожных вокзала города.

Уязвимая категория граждан теперь может круглосуточно найти приют на железнодорожных станциях Central (Центральный вокзал), Midi (Южный) и Nord (Северный).

В настоящее время для бездомных в социальных приютах Брюсселя доступно только 3120 коек. И почти все они заняты, признает Франсуа Бертран, директор волонтерской организации «Bruss'Help».

«Сейчас мы не можем никому отказать. Тот, кто ищет убежище, должен его получить» - говорит бельгийский общественник.

Местные СМИ сообщают, что ситуацию с ночлегом для бездомных усугубляет пандемия коронавируса, из-за которой в рамках санитарных мер сокращено количество доступных мест в ночлежках. Тем не менее, во вторник бельгийские власти заявили, что предпримут экстренные меры в данной ситуации.