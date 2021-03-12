В сильные бураны костанайские спасатели помогают медикам с транспортировкой  больных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасатели Костанайской области помогают не только эвакуировать автомашины, но и в срочном порядке доставляют нуждающихся в медпомощи в близлежащие больницы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Установившаяся на территории Костанайской области непогода и низовая метель внесли коррективы в работу спасателей, ее стало в разы больше. Только за прошлые сутки спасатели освободили из заносов 7 единиц техники, эвакуировали 5 человек, спасли 19, в том числе и одного ребенка.

«11 марта пленниками снега оказались жители села Фурмановка, что недалеко от Аркалыка. Из-за обильного снегопада и сильного ветра дорогу к селу замело,- сообщили в ДЧС. — В 11:36 сельчане обратились за помощью к спасателям. В медицинской помощи нуждались 5 человек. Требовалась срочная эвакуация в центральную районную больницу Аркалыка. На проезжей части села снега намело выше колен, но спасатели прибывшие на вездеходе в 14:20, благополучно добрались до людей».

Четверых взрослых и трехлетнего ребенка сотрудники ДЧС спасли и привезли в Аркалык, передав врачам местной больницы.

«В эти дни спасатели облегчают работу сотрудникам скорой помощи, поддерживая их в таких экстренных случаях. Они оперативно реагируют на поступающие звонки от граждан, зачастую ими оказываются жители отдаленных сел. Пострадавшим оказывают необходимую доврачебную помощь и транспортируют их в медицинские учреждения. Преодолевая десятки, а порой и сотни километров, они спешат на помощь людям, чтобы помочь, спасти в трудную минуту, невзирая на плохие погодные условия»,- отметили в ведомстве.



