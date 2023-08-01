В Сиане стартовал Международный велопробег дружбы до Алматы

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ – Участники велопробега дружбы «Сиань-Алматы» стартовали во вторник из города Сиань (провинция Шэньси). В пробеге по маршруту древнего Шелкового пути по территории КНР участвуют 30 велосипедистов из Китая. На территории Казахстана к ним присоединятся казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ».

На торжественной церемонии старта велопробега, который проходил на историческом месте под названием «Начало Шелкового пути» в Сиане собрались велосипедисты и организаторы акции.

В свой приветственной речи глава общественного фонда «Новый Шелковый путь» Хусейн Дауров отметил, что велопробег «Сиань-Алматы» призван укрепить дружбу между народами Казахстана и Китая, посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между РК и КНР, а также пропагандирует здоровый образ жизни и велосипедный спорт.

Участники велопробега дружбы «Сиань - Алматы» преодолеют расстояние в 4 тысячи километров. По территории Китая маршрут пройдет через провинции Шэньси (Сиань, Саньян, Баоцзи), Ганьсу (Ланьчжоу, Дуньхуан) и Синьцзян (Хами, Турфан, Урумчи, Хоргос).

На территории Казахстана к велопробегу присоединятся казахстанские спортсмены и участники завершат международный многодневный велотур в Алматы 7 сентября 2023 года.